Dealer net uit gevangenis pakt uit met ‘knallende promo’: “5 gram cocaïne voor de prijs van 4” WHW

18 december 2019

16u46 2 Liedekerke Een Mechelse twintiger is veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur voor het dealen van cocaïne. Eerder had het parket nog 19 maanden cel gevorderd.

Een patrouille was vorige zomer getuige van een drugsdeal. Na ondervraging van de klant besloten ze een huiszoeking te doen bij A.B. Hierbij werd een heuse cocaïneboekhouding aangetroffen, met namen en bestellingen van klanten. In zijn wagen werd bovendien cocaïne in zijn stuurstang teruggevonden. Ook herkenden enkele klanten hem in een fotoreeks. Op basis van deze elementen werd hij aangehouden en opgesloten. “Een verschrikkelijke ervaring”, sprak hij tegen de rechter. Tegen zijn klanten had hij indertijd echter iets anders verteld. “Even op vakantie geweest, maar nu terug... met een knallende promo! 5 gram voor de prijs van 4!”, stuurde hij 5 dagen na zijn vrijlating per sms naar zijn hele klantenbestand.

Lastigvallen

De man stelde dat hij nog niet lang dealde. Het parket meent dat hij ‘al 2 jaar’ bezig was in de regio rond Ninove en Liedekerke. “Meneer dealt op een heel agressie manier qua communiceren. Hij blijft ex-klanten lastigvallen. Zo getuigde een ex-klant dat hij bleef bestookt worden met speciale promoties en dat dit zijn rehabilitatie moeilijker maakte.” De verdediging benadrukte dat de man geen twee jaar dealde. “Hij dealde onder een bepaalde naam. Anderen hebben onder diezelfde naam verder gedaan met het verhandelen van cocaïne na zijn arrestatie, maar hiervoor kan hij niet verantwoordelijk gesteld worden”, pleitte zijn advocaat, die tevens om een werkstraf verzocht en uiteindelijk ook kreeg.