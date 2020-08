Dealer die leeft van OCMW-uitkering riskeert 2 jaar cel: “Genoeg is genoeg” Wouter Hertogs

11u46 0 Liedekerke Een 38-jarige man uit Liedekerke riskeert 2 jaar cel. De beklaagde is al 20 jaar verslaafd aan speed en slijt zijn dagen met de verkoop van drugs vanuit zijn woning, waar hij gratis verblijft. “Hoeveel kansen moet u nog krijgen. Het stopt ooit”, klonk het bij het parket.

Toen een patrouille midden april een notoire drugsgebruiker de woning van de beklaagde zag verlaten, werd de man onmiddellijk gefouilleerd. De verdachte had drugs op zak en bekende dat hij net zijn vaste leverancier had bezocht. In de woning lag 142 gram cocaïne, 30 gram hasj, 260 gram speed en een gebruikershoeveelheid cocaïne. Daarnaast werd ook nog eens 410 euro cash geld en drugsgerelateerd materiaal in beslag genomen. “Het is duidelijk dat hij van hieruit zijn drugszaakjes regelde”, aldus de procureur.

Elektronisch toezicht

In het verleden werd de man al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. “U bent 38 jaar. U bent werkloos en weet zelfs niet meer wanneer u voor het laatst nog gewerkt heeft. U krijgt een OCMW-uitkering en woont gratis in het huis dankzij uw vader. Het enige wat u doet is drugs verkopen. Straffen met uitstel of voorwaarden opgelegd krijgen heeft weinig zin, want u werd daags na uw arrestatie onder elektronisch toezicht geplaatst en daarbij zijn al verschillende afwijkingen genoteerd. U volgt geen behandeling en doet niets aan uw drugsproblematiek, hoewel dat de reden was dat u niet naar de gevangenis moest, maar een enkelband kreeg. Ik zie geen andere oplossing dan een effectieve celstraf te vorderen van 2 jaar cel. Genoeg is genoeg.”

De verdediging vroeg de rechtbank om haar cliënt nog een laatste kans te geven en hem te veroordelen tot een straf met probatie-uitstel zodat hij een behandeling kan volgen.

Uitspraak op 31 augustus.