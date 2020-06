De Knipoog ontvangt bijna 49.000 euro van Vlaamse overheid voor verbouwingswerken Tom Vierendeels

13 juni 2020

17u15 0 Liedekerke Vrije Basisschool De Knipoog ontvangt bijna 49.000 euro via AGION van de Vlaamse overheid. Het geld zal gebruikt worden voor onder andere het vernieuwen van het dak en het plaatsen van zonnepanelen. In totaal krijgen 31 projecten een subsidie.

Via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) kunnen schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs steun van de Vlaamse overheid krijgen voor bouw- of verbouwingswerken. “We trekken een half miljard euro extra uit voor scholenbouw wat het totaal voor deze regeerperiode op 3 miljard euro aan investeringen in schoolinfrastructuur brengt”, zegt Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister van Onderwijs. “In mei wordt er zo net geen 1,5 miljoen euro in 31 scholenbouwprojecten in Vlaams-Brabant geïnvesteerd.” Een deel daarvan, 48.688,80 euro om precies te zijn, gaat naar de Vrije Basisschool Knipoog in de Oude Muilenstraat. Het geld zal gebruikt worden om de toiletten op te splitsten, om een tuinberging te plaatsen en om het dak te vernieuwen. Er zullen ook zonnepanelen geplaatst worden.