De Knipoog en De Boomgaarden winnen waardebon om zelf gerechtje met witloof klaar te maken Tom Vierendeels

24 december 2019

16u25 0 Liedekerke Basisscholen De Knipoog en De Boomgaard hebben een waardebon gewonnen om ingrediënten aan te kopen waarmee ze een heerlijk gerecht in elkaar kunnen steken met witloof. Het gaat om een wedstrijd van de provincie Vlaams-Brabant om kinderen in contact te brengen met witloof.

De provincie Vlaams-Brabant verdeelde de voorbije maanden 1.150 witloofboxen onder de scholen en initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang (IBO). De witloofbox bestaat uit een teeltkit, handleiding en lesmateriaal. De leerlingen kweken hiermee zelf witte kropjes in hun klas en kunnen na enkele weken proeven van het resultaat. In één op de tien witloofboxen was er, als verjaardagstunt, roodloof verstopt. Het lijkt op witloof maar met roodpaarse in plaats van gele uiteindjes.De klassen die hiervan een foto maakten en instuurden, konden een bezoek met optreden van televisiegezicht Maureen Vanherberghen, één van de ‘Helden’ van Ketnet winnen.

“De actie overtrof onze stoutste verwachtingen”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde van land- en tuinbouw. “Bijna alle klassen, die roodloof tussen de witloofwortels aantroffen, schreven zich in voor de wedstrijd. Sommige klassen deden dit op een originele manier en poseerden op een creatieve manier met het roodloof”. Uit al de inzendingen werd één winnend klasje gekozen. Dat werd het zesde leerjaar uit de gemeentelijke basisschool De Zandloper uit Wommersom.

Maar naast deze hoofdprijs waren er dus ook waardebonnen van dertig euro weggelegd voor de aankoop van ingrediënten om met het witloof een gerecht in elkaar te steken. In totaal schreven zich hiervoor 170 klassen in. De Knipoog en De Boomgaard uit Liedekerke zijn twee van de tien scholen die zo’n waardebon in ontvangst mogen nemen.