De Klimaatmobiel strijkt neer in Liedekerke (en staat 10 dagen in de Warandestraat) Michiel Elinckx

07 juni 2019

09u47 4 Liedekerke Van 10 tot en met 20 juni staat De Klimaatmobiel op de parking van de Warandestraat. In de Klimaatmobiel krijgen bezoekers meer uitleg over mogelijke energiepremies.

In De Klimaatmobiel geeft een expert uitleg over de maatregelen die je kan nemen om energie te besparen en het comfort te verhogen. Zo wordt uitgelegd welke energiepremies en leningen mogelijk zijn. Daarnaast is er een mogelijkheid om een begeleiding om maat uit te werken. Een expert zorgt dan voor een volledige audit van de woning en stelt een plan op. Dankzij de steun van de gemeente Liedekerke, de netbeheerder en de provincie kost deze begeleiding 100 euro.

Wie een bezoekje wil brengen aan de Klimaatmobiel, kan van maandag tot en met donderdag langsgaan van 14 uur tot 18 uur. Meer info vind je via benoveren@pajopower.be.