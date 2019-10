De Bijtjes dreigt met gerechtelijke stappen tegen scholengroep die kinderdagverblijf uit gebouw wil zetten: “We hebben een contract tot 2025" Tom Vierendeels

28 oktober 2019

15u11 0 Liedekerke Kinderdagverblijf De Bijtjes uit Liedekerke zal mogelijk gerechtelijke stappen ondernemen tegen Scholengroep 19 Dender. Zelf ontkent de Raad van Bestuur van De Bijtjes dat ze officieel op de hoogte zijn gebracht over het stopzetten van de huurovereenkomst. “Wat ons betreft blijven we tot maart 2025”, luidt het.

De leerlingen van basisschool De Bij van het Go! onderwijs kregen vrijdagnamiddag (net voor de vakantie, red.) een brief mee naar huis waarin de algemeen directeur van de scholengroep en de directeur van De Bij bekendmaakten dat De Bijtjes op 1 februari 2020 uit het gebouw op de site in de Kleemputtenstraat vertrekt. Een brief die onder meer via sociale media snel de ouders van kindjes uit De Bijtjes en het personeel bereikte en insloeg als een bom. In de brief staat ook te lezen dat De Bijtjes begin juli al een brief ontvangen heeft met betrekking tot de opzegtermijn.

Een officieel schrijven hebben wij nooit ontvangen en al zeker niet over een verbreking van een huurovereenkomst Luc De Ro

“Een officieel schrijven hebben wij nooit ontvangen en al zeker niet over een verbreking van een huurovereenkomst”, zegt Luc De Ro, voorzitter van de Raad van Bestuur van De Bijtjes. “We hebben het nagekeken en kunnen bevestigen dat we op dit moment nog altijd over een geldig huurcontract tot maart 2025 beschikken. In eerdere officieuze communicatie naar ons toe ging het alleen maar over de terbeschikkingstelling. Deze zomer hebben we het personeel en onze ouders niet ingelicht over dit schrijven omdat ze volgens ons recht hadden op een zorgeloze vakantie zonder met dit nieuws in hun hoofd te moeten zitten.”

Advocaat

De Raad van Bestuur neemt nu wel verdere stappen, samen met de collega’s van De Kadeekes in Denderleeuw die in hetzelfde schuitje zitten, al zouden zij tot het einde van het schooljaar krijgen. “We schrijven zowel afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck van het Go! onderwijs als Marc Cottyn, voorzitter van de Raad van Bestuur van de scholengroep, aan”, weet De Ro. “We hopen alsnog alles in der minne te regelen, maar we nemen ook samen een advocaat onder de arm en zullen niet aarzelen een gerechtelijke procedure op te starten.

“Geen weet van tekort”

De reden dat De Bijtjes en De Kadeekes (samen goed voor 20 personeelsleden, red.) de panden moeten verlaten snapt De Ro niet. “We hebben op geen enkel moment vernomen dat er een tekort aan lokalen zou zijn”, klinkt het. “Er zijn containerklassen, maar dat is overal in Vlaanderen het geval. Vijf jaar geleden werd hier nog een nieuw gebouw geopend met daarin klaslokalen en een polyvalente zaal. Het is ook jammer dat zij het zo spelen en verwarring zaaien, terwijl ze wel reclame maken dat iedereen van 0 tot 19 jaar bij hen welkom is. Die eerste levensjaren slaan dus op ons, de kinderdagverblijven.”

De voorzitter van de Raad van Bestuur van Scholengroep 19 verwijst voor meer informatie door naar de algemeen directeur van de scholengroep, maar die is voorlopig onbereikbaar.