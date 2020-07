Dan toch een 29ste coronaproof-editie van de Denderloop Amber Gys

11 juli 2020

12u18 0 Liedekerke Op zondagochtend 9 augustus zal er dan toch een 29ste editie komen van de Denderloop in Liedekerke. De eerder voorziene editie van 21 mei kon niet doorgaan door het coronavirus.

De organisatoren zijn niet bij de pakken blijven en hebben een coronaproof-editie uitgewerkt. Deelnemen kan enkel door verplicht in te schrijven via de website www.denderloop.be. Er wordt tijdens de Denderloop een maximum van 800 sporters toegelaten. De aanmeldingen zullen buiten plaatsvinden en er zal apart gestart worden voor de 5 en 10 kilometer. Er zal dit jaar geen 15 kilometer plaatsvinden, maar deze keert wek terug in de volgende editie. Podia zullen meteen aan de aankomst plaatsvinden aangezien samenscholingen niet mogen plaatsvinden. De bevoorrading gebeurt met gesloten verpakkingen aan de aankomst. Enkel bij extreme hitte bekijkt de organisatie mogelijkheden voor onderweg. Voor de kinderen zijn er ronden voorzien rond de Finse piste.