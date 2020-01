Dampkap in brand door vergeten kookpot Tom Vierendeels

27 januari 2020

12u59 0 Liedekerke In een appartement in de Poortstraat woedde maandagmiddag een korte maar hevige keukenbrand. Het vuur kon uiteindelijk wel beperkt blijven en de woning is nog bewoonbaar. Gewonden vielen er gelukkig niet.

Net voor de middag brak er een brand uit in een appartement tussen de Donckers Lima en de Lima Fauna. De bewoners vroegen onmiddellijk om hulp en onder meer een werknemer van die eerste winkel snelde ter hulp. De brandweerzone Zuid-Oost Vlaanderen was met een ploeg uit Denderleeuw snel ter plaatse waardoor de brand beperkt bleef tot de dampkap. Oorzaak zou te zoeken zijn bij een pot of pan die op het fornuis was blijven staan. Het appartement is nog bewoonbaar en niemand diende afgevoerd te worden naar het ziekenhuis.