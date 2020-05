Corona of niet: sportcoach Danny zet oefeningen voor serviceflatbewoners verder Tom Vierendeels

18 mei 2020

09u41 0

Liedekerke De bewoners van de Residentie Paepenberg ontvingen bewegingslessen van hun vaste sportcoach Danny. Een deel van de bewoners deed dat vanaf zijn of haar balkon, anderen konden voldoende afstand houden in de tuin.

Blijven bewegen is belangrijk, ook tijdens de coronacrisis. Danny Houtman, vaste sportcoach bij de bewoners van de serviceflats in de Fabriekstraat, begeleidde twee sessies. Beide sessies gingen bovendien van start met een applaus voor zowel bewoners als medewerkers van Paepenberg, maar ook voor alle zorgverleners in het algemeen.

Nadien werd er eerst aan de straatkant gestart waar de bewoners de oefeningen meededen vanaf hun balkon. De bewoners die aan de achterzijde wonen verzamelden op het grasperkje om daar met aandacht voor de social distancing de bewegingen te volgen. Ook schepen Rita Triest (CD&V) nam deel aan de oefeningen. Houtman is geen onbekende bij Paepenberg want voor de crisis gaf hij ook al wekelijkse turnsessies voor de bewoners.