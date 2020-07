Consultatiepunt COVID-19 ondergebracht in centrum: “Kom hiervoor niet meer naar BOKAAL” Tom Vierendeels

18u07 0 Liedekerke De gemeente wil benadrukken dat het coronaconsultatiepunt sinds enkele weken verhuisd is naar het centrum van Liedekerke. Gezien BOKAAL opnieuw gebruikt wordt voor onder meer vakantiekampen, wordt mogelijke patiënten gevraagd zich hier niet meer aan te melden.

“Sinds ongeveer een maand is het consultatiepunt ondergebracht in het gebouw op de hoek van de Steinfurtdreef en de Warandestraat”, zegt waarnemend burgemeester Hans Eylenbosch (sp.a). “Gezien de daling van het aantal besmette personen en het heropstarten van sporten enzovoort verhuisde het consultatiepunt naar het centrum. Momenteel gaan in BOKAAL ook vakantiekampen door. Daarom is het niet de bedoeling dat mensen zich aan het sportcomplex nog aanmelden. De werking is intussen nog altijd hetzelfde. Bij mogelijke symptomen van COVID-19 wordt je door de huisarts doorgestuurd naar het pre-triagecentrum voor een onderzoek.”

Het gebouw dat nu gebruikt wordt, werd samen met een naastgelegen wonen enkele maanden geleden aangekocht door de gemeente. Hierdoor is de Steinfurtdreef tussen de kruispunten met de Opperstraat en de Warandestraat eigendom van de gemeente. Een definitieve bestemming voor de twee woningen wordt nog onderzocht.