Comista en gemeentebestuur delen voor 1.575 euro aan waardebons uit na eindejaarsactie Tom Vierendeels

31 januari 2020

13u47 5 Liedekerke Comista en het gemeentebestuur hebben voor 1.575 euro aan waardebons geschonken na de eindejaarsactie die liep bij de handelaars in de Stationsstraat. In totaal waren er 55 winnaars die elk een bon ontvingen.

De eindejaarsactie bij 14 handelaars uit de Stationsstraat liep van 14 tot en met 31 december. “In de deelnemende winkels werden wedstrijdformulieren met twee vragen uitgedeeld”, zegt Bram Bronselaer, woordvoerder van Comista en zaakvoerder van Antiloop. “De enige twee vragen: hoeveel winkels nemen deel aan de actie en hoeveel personen zullen deelnemen. Uiteindelijk hadden we 1.900 deelnemers.” Er waren in totaal 55 winnaars en 53 onder hen kregen een bon van 25 euro voor een bepaalde winkel in de Stationsstraat.

Daarnaast werden de twee hoofdprijzen geschonken door het gemeentebestuur. “Twee cadeaubonnen van elk 125 euro die niet gebonden zijn aan een winkel”, zegt Patrick Asselman (Open Vld), schepen van Lokale Economie en Ondernemen. “Dat mensen de lokale economie moeten blijven steunen is de boodschap die we hiermee willen meegeven.”

Weerwerk

“Begin april gaat ook een gezamenlijke opendeurweek door en in juni is er onze klassieke braderie”, vervolgt Bronselaer. “Met al deze acties proberen we ons best te doen om weerwerk te bieden aan het online shoppen. Door samen te werken kunnen we alleen maar winnen.”