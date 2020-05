Code oranje voor brandgevaar in bos- en natuurgebieden in Vlaams-Brabant Tom Vierendeels

28 mei 2020

17u04 0 Liedekerke Provinciegouverneur Lodewijk De Witte (sp.a) heeft de brandfase voor bos- en natuurgebieden opgeschaald naar oranje. Hierdoor is waakzaamheid voor brandgevaar geboden door de combinatie van hoge temperaturen, droogte en matige tot sterke wind. In onze regio vallen 15 gebieden onder die regeling.

Op advies van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) heeft gouverneur De Witte de risicofase voor branden in veertig bos- en natuurgebieden in de provincie opgeschaald naar code oranje. Het ANB evalueert tijdens droge en warme periodes dagelijks dat brandrisico. “Het is zeer droog en de komende dagen worden opnieuw hoge temperaturen, geen neerslag en een matige tot sterke wind voorspeld”, klinkt het. “Die combinatie vormt een gevaarlijke cocktail wat betreft brandgevaar waardoor waakzaamheid geboden is. Daarom werd beslist het risico op te schalen naar code oranje. Hierdoor is het verboden om in bos- en natuurgebieden een kampvuur te maken zonder schriftelijke toelating van de gemeente.” Het wordt ook aangeraden niet te roken in natuurgebieden en bossen. Kinderen blijven best ook onder toezicht zodat ze zelf geen brand kunnen stichten of geen gevaar lopen in geval van brand. Zowel beheerders als de brandweer zijn extra waakzaam. In geval van brand zal de brandweer ook versterkt uitrukken met meer materiaal en mankracht. Indien ze aanwezig zijn worden brandtorens ook bemand.

Specifiek vallen in onze regio volgende natuurgebieden, parken en bossen onder de strengere maatregelen:

Sint-Genesius-Rode: park van Boesdaal, Zoniënwoud en Zevenbronnen

Halle: Hallerbos en Malakoffdomein

Lennik: kasteelpark en museumtuin Gaasbeek en het park Groenenberg

Sint-Pieters-Leeuw: Rozentuin Coloma

Pepingen: Park Ter Rijst

Liedekerke: Liedekerke- en Hertigembos

Ternat: Liedekerke- en Hertigembos

Gooik: Steenhoutbos

Beersel: Frankveld, Park Schaveys

Galmaarden: Vallei van de Mark

Herne: Vallei van de Mark

Dilbeek: natuurgebied Wolfsputten