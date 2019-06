Celstraf met uitstel na kopstoot aan buurman WHW

17 juni 2019

15u07 0 Liedekerke Een man uit Liedekerke is veroordeeld tot 4 maanden cel met uitstel voor slagen en verwondingen. Hij had het aan de stok gekregen met zijn buren, waarna hij slagen had uitgedeeld.

Op 14 oktober 2017 kwam het slachtoffer met zijn vrouw thuis. Het kwam vrijwel meteen tot een discussie tussen zijn vrouw en de overbuur. Toen het slachtoffer zag dat het uit de hand liep, wilde hij zijn vrouw gaan beschermen. Hierop kreeg hij enkele rake klappen, met een hersenschudding en neusbreuk tot gevolg. “Ze daagden me uit en de vrouw is zelf de straat overgelopen om mij uit te schelden. Haar man kwam even later. Omdat ik zag dat hij wilde uithalen, heb ik hem een kopstoot gegeven. Zo was ik hem voor”, verklaarde de beklaagde na de feiten. Het parket twijfelde aan die versie, aangezien hij zelf geen enkele verwonding aan het hoofd had en had een celstraf van 6 maanden met uitstel gevorderd. De rechter deed hier uiteindelijk 2 maanden vanaf. “Beklaagde heeft geweld gebruikt zonder dat hij werd uitgelokt. Ook van wettige zelfverdediging is in dit geval geen sprake”, aldus de rechter.