Cannabis, speed, hasj en cocaïne aangetroffen bij drugsdealer Tom Vierendeels

20 april 2020

11u43 0 Liedekerke De lokale recherche van de politiezone TARL heeft in Liedekerke een dealer gearresteerd. Bij een huiszoeking werden cannabis, speed, hasj en cocaïne in beslag genomen. Hij zit momenteel in de gevangenis.

De huiszoeking vond vorige week woensdag al plaats, maar raakte nu pas bekend. De aanleiding van de huiszoeking en in welke straat die gebeurde wordt niet meegedeeld. In de woning van de man werd 142 gram cannabis, 260 gram speed, 30 gram hasj en 1 pacson cocaïne in beslag genomen. Hij verscheen donderdag voor de onderzoeksrechter op verdenking van verkoop en bezit van verdovende middelen. Hij werd aangehouden en verblijft in de gevangenis van Sint-Gillis. De Raadkamer zal deze week moeten beslissen over zijn verdere aanhouding.