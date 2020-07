Cafébaas kaart onveiligheid in Warandestraat aan: “Snelheidsbord registreerde 105 km/u bij een Porsche en inhalen doen ze hier regelmatig” Tom Vierendeels

28 juli 2020

20u27 0 Liedekerke Uitbater van Jan Maes van Biercafé Berrevoesj op de Warandestraat trekt aan de alarmbel. Hij vreest dat de verkeersonveiligheid die er volgens hem heerst slachtoffers gaat maken. “Bijna niemand houdt zich hier aan de snelheidsbeperking en voetgangers worden amper overgelaten”, zegt hij. Burgemeester Van Linthout (CD&V) laat weten dat de situatie onderzocht wordt.

“Ik vrees echt dat het hier eens gaat fout lopen”, steekt Maes van wal. “Blij dat het zo is uiteraard, maar het is vreemd dat er hier nog geen ongevallen gebeurden. Sinds 2017 is de snelheid overal in het centrum beperkt tot dertig kilometer per uur, maar daar houden niet veel bestuurders zich aan. Het lijkt dat wanneer ze een terrasje zien dat ze het gaspedaal wat steviger moeten indrukken. We hielden het snelheidsinformatiebord toen het hier hing in de gaten. Het gros van de bestuurders reed vijftig à zestig kilometer per uur. Eén uitschieter die bijblijft: een Porsche die tot 105 kilometer per uur ging. Maar het zijn niet alleen auto’s die zich niet aan de regels houden. Afgelopen weekend reed er een motor voorbij die volgens mij zeker sneller dan honderd kilometer per uur reed en ooit zagen we eens een motard passeren die over lange afstand op zijn achterwiel reed.”

Maar de cafébaas vreest dat het geluk voor velen niet zal blijven duren. “Je zit hier met zijstraatjes waarbij een voorrang van rechts geldt”, verduidelijkt hij. “Als daar iemand uitkomt die zijn voorrang neemt is het gegarandeerd prijs. Als dat het geval is aan de Kerkweg net naast het terras van Den Appel dan vliegt zo’n auto in het terras van mijn collega. Anderzijds wordt er hier voor het terras regelmatig ingehaald en die chauffeurs houden zich dus ook niet aan de beperking van dertig kilometer per uur. Stel dat er bij zo’n inhaalmanoeuvre net iemand uit de Steinfurtdreef komt gereden, dan vallen er slachtoffers.”

Oversteken

Binnen een zone 30 hebben voetgangers voorrang om de straat over te steken, zebrapad of niet. “Maar als iemand wil oversteken zie je de chauffeurs verbouwereerd kijken”, vervolgt Maes. “Je zit hier aan de overzijde met het park waardoor ook kinderen de straat oplopen. Ik wil het hier echt niet verkeerd zien aflopen.”

Oplossing ligt moeilijk

Hij wil dus dat de gemeente maatregelen neemt. “Maar ik snap dat een oplossing niet eenvoudig is”, klinkt het. “Hier is veel verkeer aangezien de weg ook een doorgang naar Denderleeuw is. Vrachtwagens van de Delhaize passeren langs hier en dan heb je ook nog het busverkeer. Een goede stap zou toch al zijn om automobilisten duidelijk te maken dat de snelheid beperkt is tot dertig kilometer per uur, eventueel met markeringen op de grond, want dat lijken weinigen te beseffen.”

“Meten is weten”

Burgemeester Steven Van Linthout (CD&V), bevoegd voor Mobiliteit en Verkeersveiligheid, laat weten dat de situatie bekeken zal worden. “We zullen een verkeerstelling laten uitvoeren waarbij ook de snelheid wordt gemeten”, zegt hij. “Zo krijgen we een zicht op het aantal wagens die er passeren en hoeveel er daarvan te snel rijden. Nadien zullen de lokale politie en onze verkeersambtenaar, die toch wel het best geplaatst zijn om zoiets te beoordelen, bekijken of er iets moet gebeuren en wat dat kan zijn. Een voorstel met gepaste maatregelen zal gedaan worden als het noodzakelijk is.”

Vorig jaar 101 hardrijders betrapt

Uit een rapport van de federale politie blijkt dat de zone TARL in 2019 ook effectief snelheidscontroles heeft gehouden in de Warandestraat. Daarbij werden 101 chauffeurs betrapt op te snel rijden, maar op hoeveel gecontroleerde wagens dit is werd niet opgenomen in het rapport. Van die 101 reden er overigens 84 tot tien kilometer per uur te snel, zestien gingen elf tot twintig kilometer per uur te snel. Eén persoon reed tussen de 21 en 30 kilometer per uur te snel. Volgens het rapport controleerde de politie vorig jaar ook in de Pamelsestraat (5.541), Houtmarktstraat (126), Gravenbosstraat (111), Affligemsestraat (32), Impegemstraat (27) en langs de N208 (21), met tussen de haakjes telkens het aantal overtreders in die straat.