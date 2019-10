Buurtinformatienetwerken zijn na een jaar actief in Liedekerke Tom Vierendeels

01 oktober 2019

15u19 5 Liedekerke De vier verschillende buurtinformatienetwerken (BIN), waaronder eentje voor zelfstandigen, zijn sinds eind vorige week actief. Aangesloten leden kunnen dus al berichten ontvangen over criminele feiten of verdachte handelingen in de gemeente. Aansluiten is nog altijd mogelijk.

Sinds november vorig jaar waren verschillende inwoners van Liedekerke bezig met het opstarten van een BIN in de gemeente en kregen vervolgens ook bijstand van het gemeentebestuur en de lokale politiezone TARL. Liedekerke werd intussen ingedeeld in drie zones die elk een buurtinformatienetwerk krijgen en daarnaast is er nog eentje enkel voor de zelfstandigen in de gemeente. “Intussen tellen we zo’n 170 leden, verspreid over de vier BIN’s”, zegt coördinator Pascal De Petter. “We hebben bevestiging gekregen dat alles nu actief is, al gebeurde de onderverdeling per zone nog niet. Het kan dus zijn dat alle 170 personen hetzelfde bericht zullen ontvangen. Het is intussen ook nog wachten op de verkeersborden die aanduiden dat er een BIN actief is.” Aansluiten bij een van de buurtinformatienetwerken kan nog altijd. Meer informatie is bij Pascal te verkrijgen via liedekerke.bin@gmail.com.