Buurtinformatienetwerken kunnen starten van zodra Binnenlandse Zaken goedkeuring geeft

03 juli 2019

21u10 0 Liedekerke De laatste rechte lijn naar de opstart van de buurtinformatienetwerken (BIN) is ingezet. De verschillende coördinatoren van drie netwerken en het buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen ondertekenden woensdagavond samen met het gemeentebestuur en de lokale politie de charters.

Liedekerke werd op basis van het plan hoe de lokale politie de gemeente indeelde voor de wijkinspecteurs ingedeeld in drie zones. De drie coördinatoren zijn Peter Van den Borre, Stijn Rauwet en Pascal De Petter. Zij worden bijgestaan door Sonia Van der Elst, Jeroen Duville, Isabel Verslype en Paul Smet. Lenny De Schryver is de coördinator voor het buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen dat de volledige gemeente beslaat. Lut Evenepoel staat haar daarin bij.

Wachten op BiZa

“In het verleden werd al geprobeerd een BIN in onze gemeente op te starten”, sprak burgemeester Steven Van Linthout (CD&V). “Maar met de steun van de aanwezigen nu is het eindelijk gelukt. De borden die aan langs de weg komen en de aanwezigheid van een BIN aanduiden zijn in bestelling en BeAlert -het systeem waarop de alarmering van het BIN zal werken red.- is ook al getest. Nu moeten de ondertekende charters opgestuurd worden naar Binnenlandse Zaken. Eens daar de goedkeuring wordt gegeven kan er gestart worden.” Een termijn hiervoor kan niet worden gegeven en hangt af van de snelheid bij het afhandelen daar. “In naam van het gemeentebestuur bedank ik iedereen die onder dit project zijn schouders heeft gezet”, besluit Van Linthout. “Het zijn de burgers die dit trekken en zij zijn ook een belangrijke schakel bij een BIN.”

Inschrijven bij een BIN is nog altijd mogelijk. Daarover zal normaal gezien ook nog gemeentelijke communicatie volgen.

