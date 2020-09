Burgemeester Van Linthout (CD&V): “Insinueren dat we de grootste gangsters zijn is niet prettig”

Liedekerke

Burgemeester Steven Van Linthout (CD&V) hield zich tijdens de bewogen OCMW-raad eerder op de vlakte tijdens de discussies. Na afloop konden we hem wel spreken over zijn mening over de argumenten van N-VA. Daarbij heeft hij geen begrip voor de insinuaties van de oppositie en het gebrek aan constructieve voorstellen van hun kant. “Niet prettig om op die manier elke maand naar een gemeenteraad te trekken”, stelt hij.