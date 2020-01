Burgemeester laat 13 flessen lachgas vernietigen, aanpak wordt besproken op gemeentelijk veiligheidsoverleg Tom Vierendeels

16 januari 2020

15u58 0 Liedekerke Burgemeester Steven Van Linthout (CD&V Plus) heeft dertien flessen lachgas die door de politie werden aangetroffen laten vernietigen. De flessen bevonden zich samen met ballonnen in de wagen van een verdachte persoon.

De feiten dateren al van zaterdagavond, maar raakten nu pas bekend. Een patrouilleploeg van de politiezone TARL rukte die avond kort voor middernacht uit naar de Affligemsestraat na een melding over verdachte handelingen. “Bij controle van de auto werden op de achterbank dertien flessen lachgas en vier zakjes ballonnen aangetroffen”, laat de politie in een persbericht weten. “Het lachgas werd door de politie bestuurlijk in beslag genomen en burgemeester Van Linthout besliste om het lachgas te laten vernietigen. Dit omdat het een permanente bedreiging voor de openbare gezondheid vormt. Lachgas als roesmiddel kent een sterke opmars, maar het is schadelijk voor de gezondheid en geeft alsmaar vaker aanleiding tot overlast en zelfs verkeersongevallen.” Of er ook gevolgen zijn voor de eigenaar van de flessen geeft de politie niet mee. Het is ook onduidelijk of de gemeenten binnen de politiezone TARL vaker geconfronteerd worden met het gebruik van lachgas en de daarmee gepaarde overlast.

GAS-reglement

Burgemeester Steven Van Linthout laat weten dat de materie deze week ook besproken zal worden op het gemeentelijk veiligheidsoverleg. Of hierover al iets werd opgenomen in het GAS-reglement is onduidelijk. “Het ging in dit geval niet om de kleine bonbonnetjes, maar om een grote hoeveelheid”, weet Van Linthout. “Dit samen met het feit dat de persoon geen al te zinnige uitleg kon geven over waarom hij dit bij zich had waren redenen om het lachgas te laten vernietigen.” Bij de gemeenten van de politiezone AMOW werd al werk gemaakt van een reglement om het gebruik aan banden te leggen. Wie betrapt wordt op het gebruik riskeert een boete. Ook het Brussels gewest werkt aan een reglement om het gebruik van lachgas te verbieden.