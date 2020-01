Brussels koppel wil terug feestzaal maken van De Nieuwe Zaal Tom Vierendeels

23 januari 2020

18u18 0 Liedekerke Een koppel uit het Brusselse wil De Nieuwe Zaal in de Stationsstraat nieuw leven inblazen. Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om enkele werken uit te voeren. Dat openbaar onderzoek loopt momenteel. “We willen familiefeesten en businessevents laten doorgaan en willen daarvoor ook graag samenwerken met andere zelfstandigen uit de gemeente”, luidt het.

De man en vrouw willen in onze krant liever anoniem blijven, maar verduidelijken graag hun plannen. “Bedoeling is de zaal in te richten voor recepties, businessevents, tentoonstellingen en familiefeesten zoals trouwfeesten”, klinkt het bij de vrouw. “Daarom willen we het gebouw ook toegankelijker maken voor mensen met een beperking. Dat zal het geval zijn bij de toiletten die we gaan renoveren, maar ook de toegang wordt toegankelijker. Daarnaast is er een verslag van de brandweer waarin zaken staan die aangepast moeten worden voor de veiligheid en die werken willen we dan ook uitvoeren.” Een naam voor de feestzaal hebben ze nog niet. “Veel ideeën, maar er staat nog niks vast”, gaat ze verder. “Wanneer we willen openen? Zo snel mogelijk, maar het is wachten op de vergunning om dan eerst de nodige werken te kunnen uitvoeren.” Het openbaar onderzoek loopt momenteel. Nadien moet het schepencollege beslissen op basis van het dossier en eventuele bezwaarschriften om een vergunning toe te kennen.

De Nieuwe Zaal heeft een jarenlange traditie als feestzaal gekend waar ook veel fuiven doorgingen. Later werd het ook een trainingszaal voor een gevechtsportclub. “We weten dat er problemen waren met overlast, maar daar gaan we ook op inspelen”, luidt het. “Bij feesten zal er een bewakingsagent zal aan de deur staan en buiten een oogje in het zeil houden om de rust te bewaren. Een discotheek gaan we er alleszins niet van maken.”

Samenwerking

En de initiatiefnemers willen ook een samenwerking met de handelaars opstarten. “Dat zie je ook veel in het Brusselse van waar zijn”, klinkt het. “We hebben zelf vrienden en familie in Liedekerke en zo kwamen we er terecht. We merkten al op dat er bijvoorbeeld een bloemenwinkel en traiteur in de buurt zijn. Met hen zouden we dan graag samenwerking. Zo heeft het ook voordelen voor hen en anderzijds leren Liedekerke kennen aan mensen die er nog nooit geweest zijn.”

Niet religieus

Omdat de naam die uithangt op het gele papier met de bekendmaking van het openbaar onderzoek een Marokkaanse is vreesden verschillende inwoners de komst van een moskee. “Maar dat is zeker niet het geval”, zegt de vrouw. “Mijn man is inderdaad van Marokkaanse afkomst, maar hij is zelfs nog nooit in een moskee geweest. De zaal zal helemaal niks met religie te maken hebben en openstaan voor iedereen.”