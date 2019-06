Briefje van man die treinbegeleider sloeg maakt geen indruk op rechter WHW

28 juni 2019

16u19 0 Liedekerke Een man uit Liedekerke is veroordeeld tot 6 maanden cel voor slagen en verwondingen tegen een treinbegeleider.

In juni 2016 kwam het aan het station van Liedekerke tot een verhitte discussie over zijn vervoersbewijs. Uiteindelijk kon hij zich niet beheersen en deelde hij een stevige slag uit aan de treinbegeleider. Ondanks dat het slachtoffer hem aanwees als dader en een onafhankelijke getuige hem uit een fotocollectie haalde ontkende hij elke betrokkenheid. Voor de behandeling van zijn zaak kwamen enkel zijn ouders opdagen. Hijzelf had enkel een briefje geschreven met daarop ‘ik heb het niet gedaan’. Veel indruk maakte dit ‘pleidooi’ niet op de rechter die hem een effectieve straf gaf.