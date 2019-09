Brandweerzone neemt in januari intrek op voormalige site van Civiele Bescherming Tom Vierendeels

12 september 2019

17u02 7 Liedekerke Enkele administratieve en logistieke diensten van de brandweerzone Vlaams-Brabant West zullen in januari 2020 naar de site verhuizen waar tot eind vorig jaar de Civiele Bescherming zat. Bedoeling is om tot 75 personeelsleden een plek te geven waardoor de verhuis vermoedelijk ook jobs zal creëren.

Het is de bedoeling dat de eerste personeelsleden van de brandweerzone in januari 2020 hun intrek nemen in het recentste gebouw op de site langs de Laan I. Ook de achterliggende loods is mee opgenomen in het project. In mei van vorig jaar raakte al bekend dat de zoneraad (daarin zetelen de 33 burgemeesters van de gemeenten die tot de zone behoren red.) besliste om een groot deel van de site in te zullen nemen. Dat zou ook een belofte geweest zijn van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).

“In juli hebben we ook effectief de sleutel van het gebouw ontvangen”, vertelt woordvoerder Alain Habils. “Die kregen we nadat er een erfpachtovereenkomst met de Regie der Gebouwen werd afgesloten. We hebben nu eerst de twee zomermaanden laten passeren omdat onder meer enkele betrokkenen in verlof waren, maar nu zijn we actief gestart met het plannen van de verhuis.” Een echte brandweerpost komt er niet en er zal dus door de brandweer vanaf de site niet uitgerukt worden voor dringende hulp.

Aanpassingen

Er zullen wel enkele aanpassingen nodig zijn. “We gaan nu op zoek naar een architect omdat er enkele kleine verbouwingen doorgevoerd moeten worden”, weet Habils. “Aan de structuur wordt niet zozeer gekomen, maar binnenin zullen ruimten met onder andere gipsplaten heringedeeld worden zodat het gebouw volledig aan onze noden zal voldoen. Ook op vlak van ICT, telecommunicatie enzovoort zijn nog aanpassingen nodig. Toch is het al de bedoeling om een groot deel van de administratieve diensten en een deel van de logistiek in januari naar daar te verhuizen omdat delen van het gebouw al voldoen voor die diensten.”

Jobs

Veel van die diensten zitten momenteel nog gespreid over het volledige grondgebied. Zo is een groot deel van de administratie in Vilvoorde gelegen. “De huurovereenkomst door loopt nog twee jaar en die gaan we dan ook benutten door er nog enkele diensten te laten”, gaat Habils verder. “Maar het is dus de bedoeling om al deze diensten samen te brengen in het zonehuis om zo nog efficiënter te kunnen werken.” In totaal trekt een vijftigtal personen naar de site, maar op termijn zouden er een 75-tal personen tewerkgesteld moeten worden. Daarover moeten door het bestuur nog beslissingen genomen worden, maar het ziet er dus naar uit dat die verhuis ook jobs zal creëren.

Wat er met de rest van de site gaat gebeuren is voorlopig nog onduidelijk. Samen met de brandweer zal ook de private ziekenwagendienst Ambuce aanwezig zijn in het gebouw. Over wat er met de rest van de gebouwen gaat gebeuren lopen gesprekken, maar een definitief plan lijkt er voorlopig nog niet te zijn.