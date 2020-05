Brandweer waarschuwt voor mogelijk brandgevaar bij ontsmettende handgels Tom Vierendeels

04 mei 2020

14u49 0 Liedekerke De brandweerzone Vlaams-Brabant West waarschuwde op Facebook over brandgevaar bij ontsmettende handgels. Die bevatten immers alcohol waardoor ze ontvlambaar zijn. De zone verwijderde intussen het bericht omdat de discussie over het mogelijke brandgevaar uit de hand liep. De brandweer raadt wel aan voorzichtig zijn.

Volgens het initiële bericht had een brandweerman uit een andere zone eerste- en tweedegraads brandwonden opgelopen door de combinatie van de ontsmettende handgel en statische elektriciteit. Er werd aangeraden om de handgels dus goed open te wrijven en om niet onmiddellijk bepaalde oppervlakken aan te raken. Een foto van brandwonden afkomstig van de berenklauw zette reageerders snel aan om het volledige bericht in twijfel te trekken. De discussies liepen uit de hand en het bericht werd uiteindelijk verwijderd. De woordvoerder laat ons wel weten dat de waarschuwing afkomstig was van Campus Vesta, het Antwerpse provinciaal opleidingscentrum voor onder andere de brandweer.

Als je je handen overvloedig insmeert en met vuur of een hittebron in contact komt terwijl de alcoholdampen nog niet volledig weg zijn, is het niet ondenkbaar dat die dampen in brand vliegen. We kunnen dus aanraden om de gels voldoende uit te wrijven, niet te veel middel te gebruiken en niet onmiddellijk in de buurt van vuur of hitte te komen Campus Vesta

Daar kan men ook niet bevestigen of er in ons land effectief iemand brandwonden heeft opgelopen. “Maar de meeste handgels bevatten zeventig procent alcohol”, zegt Ronald Ackermans, directeur van de brandweerafdeling. “Als je je handen overvloedig insmeert en met vuur of een hittebron in contact komt terwijl de alcoholdampen nog niet volledig weg zijn, is het niet ondenkbaar dat die dampen in brand vliegen. We kunnen dus aanraden om de gels voldoende uit te wrijven, niet te veel middel te gebruiken en niet onmiddellijk in de buurt van vuur of hitte te komen. We hebben die waarschuwingen ook meegenomen in ons pakket met covidmaatregelen. Bij de brandweer kom je nu eenmaal regelmatig in contact met vuur. Mensen moeten weten dat alle beschermingsmiddelen altijd op de juiste manier gebruikt moeten worden en risico’s kunnen inhouden. Dat geldt voor handgels, maar ook voor bijvoorbeeld handschoenen of mondmaskers. Winkelen met handschoenen aan om nadien in de auto een koekje op te eten met de handschoenen nog aan is ook ondoordacht.”

Onderzoek

Een hoax over een vrouw uit India die zware brandwonden opliep bij het koken nadat ze een ontsmettende gel gebruikt had circuleerde eerder al op internet. Amerikaans onderzoek voor de luchtvaartsector wees al uit dat handgels effectief ontvlambaar zijn. Een tiental jaar geleden maakte ook een Amerikaanse verpleegster melding van dampen die ontvlamden na het ontsmetten van haar handen, gelukkig zonder grote gevolgen. Voorzichtigheid is dus wel geboden voor wie ontsmettende handgels gebruikt.