Brandweer kan katje na drie dagen uit vals plafond redden: “Opening uitgesteld door corona en dan dit, maar we zijn blij voor het poesje” Tom Vierendeels

08 juni 2020

18u11 0 Liedekerke Brandweermannen hebben na drie dagen een katje uit het valse plafond van ontbijt- en lunchbar Billy’s in Liedekerke kunnen bevrijden. Geen enkele moeite werd gespaard en zelf geluiden van een moederkat die haar jongen zocht werden geprobeerd. Het was uiteindelijk een stukje zalm dat redding bracht. “Een opening die ons zal bijblijven, maar we zijn enorm tevreden voor het katje”, klinkt het.

Zaterdagochtend 8 uur. Zaakvoerster Dorine Vinck arriveert in de zaak om op te starten, maar wordt opgeschrikt door gemiauw tijdens haar werk. “Geen idee vanwaar dit kwam en ik begon overal te zoeken onder tafels en achter kasten, maar geen spoor van een kat”, vertelt ze. “Uiteindelijk werd het ook weer stil.” Intussen was ook medezaakvoerster Maggy Vanderhaegen gearriveerd. “Ze kon mij niet geloven en dacht dat ik gedroomd had”, lacht Vinck. “We zijn de volop gestart met de service en plots hoorden we rond de middag toch opnieuw het gemiauw. Door de drukte lieten we even begaan, maar om 15.30 uur hebben we toch de brandweer gebeld.”

Eerste poging van vier uur

De brandweerzone Vlaams-Brabant West kwam in totaal met vier personen ter plaatse om op zoek te gaan naar de kat. “Maar tevergeefs”, zeggen de dames. “Iemand had zelfs het idee om op YouTube geluiden te laten afspelen van een moederkat die haar jongen zocht. Daarop kwam er meer gemiauw, maar toch liet ze haar niet zien. Ook een warmtebeeldcamera werd ingezet terwijl het gebouw van het dak tot het gelijkvloer doorzocht werd op eventuele openingen waar ze naar binnen kon zijn gekropen. Een viertal uur na hun aankomst vertrokken de brandweermannen opnieuw.”

Nieuwe poging

Zondag bleef de zaak gesloten, maar maandag werd bij het opstarten opnieuw gemiauw gehoord. “En het was net zo’n hectische dag omdat we eindelijk onze zaal konden openen volgens de versoepeling van de maatregelen”, luidt het. “Op 1 april gingen we normaal open, maar op 4 mei zijn we dan maar gestart met een afhaalaanbod. Aan de zaal hangt ook een winkel met handtassen, kaders, kaartjes, decoratiespullen, kussens enzovoort. Mensen kunnen daar iets kiezen terwijl ze op hun eten zitten te wachten. We maakten er dus een concept store van. Vandaag konden we eindelijk volledig starten, maar ondanks de drukte bleven we inzitten met die kat. We konden haar daar toch niet aan haar lot overlaten? Dus belden we rond 10 uur de brandweer die opnieuw zeer snel ter plaatse kwam. Met twee brandweermannen in onze keuken gingen wij intussen aan de slag met het bereiden van broodjes en maaltijden. Uiteindelijk moesten ze ‘s middags weg voor een dringendere interventie, maar uit eigen beweging keerden ze na afloop terug.”

Uiteindelijk was het een stukje zalm waarmee we het poesje konden lokken. Een brandweerman kon het diertje vastgrijpen. Eind goed, al goed Dorine en Maggy van Billy’s

Derde keer, goede keer

En derde keer bleek ook hier de goede keer. “Ze zat heel ver van het gat dat in het valse plafond gemaakt was”, zeggen Vinck en Vanderhaegen. “De brandweermannen gingen een grijptang voor zwerfvuil halen bij de gemeente, maar ook dit lukte niet. Uiteindelijk was het een stukje zalm waarmee we haar konden lokken en een brandweer het poesje kon vastgrijpen. Eind goed, al goed. We zaten enorm in met het beestje. De gaten in onze plafond nemen we er maar bij – hopelijk wordt dit gewoon een verzekeringskwestie.”

Gaten afdekken

Hoe het katje er is geraakt? “Geen flauw idee”, zeggen de vrouwen. “Er zijn blijkbaar wel verschillende verluchtingsgaten en gaten voor de leidingen. We zullen alles nu wel grondig laten nakijken en dichtmaken zodat zoiets ons niet meer overeenkomt. Een opening van de zaak die we niet verwacht hadden, maar die ons wel voor altijd zal bijblijven.” Het katje zelf werd overgebracht naar een dierenopvangcentrum. Vermoedelijk gaat het om een zwerfkat.