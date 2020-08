Brandstichting in leegstaand gebouw Sint-Gabriël Tom Vierendeels

20 augustus 2020

15u50 0 Liedekerke Onbekenden hebben woensdagavond brand gesticht in een vrijstand gebouw van de voormalige school Sint-Gabriël. De schade bleef beperkt. De politie is een onderzoek gestart. De gebouwen worden al langer geplaagd door vandalisme.

Buurtbewoners merkten woensdagavond op hoe er plots rook uit één van de gebouwen van de leegstaande school kwam. Brandweer en politie snelden ter plaatse en het vuur was zeer snel onder controle. De woordvoerder van de lokale politiezone TARL kan voorlopig nog niet communiceren, maar uit goede bron werd vernomen dat het wel degelijk om brandstichting gaat. Naar verluidt werd eerst een vuilbak in brand gestoken, waarna de vlammen zich konden verspreidden.

De gebouwen staan buiten de woonplaats van een overgebleven broeder al enkele jaren leeg en trekken regelmatig ongewenst bezoek aan. In november 2019 kon de politie nog een jongeman identificeren die zijn escapades op sociale media had geplaatst. Hij spoot er onder andere verschillende brandblussers leeg. Deze week zouden enkele jongeren ook geprobeerd hebben om een fiets van bpost te stelen die er stond, maar ze werden betrapt door buurtbewoners. De fiets zou woensdag uiteindelijk wel effectief gestolen zijn. Of er een verband is tussen beide feiten maakt deel uit van het onderzoek.

Assistentiewoningen

De site werd opgekocht door projectontwikkelaar Woenst die in 2019 een sloopvergunning voor het grootste deel van de gebouw had aangevraagd. Bedoeling was om er 86 assistentiewoningen te bouwen die vanaf 2021 klaar moesten zijn, maar die timing zal dus niet gehaald worden. Wat de huidige stand van zaken is van het project, is niet duidelijk. Bestuurder Lode Verdoodt is voorlopig onbereikbaar.