Braderie Stationsstraat kent uitstekende editie (zonder grote geluidsoverlast) Michiel Elinckx

16 juni 2019

20u29 4 Liedekerke De Braderie in de Stationsstraat kan terugblikken op een geslaagde editie.

Honderden mensen liepen het voorbije weekend langs de standjes in de Stationsstraat. Het goede weer was van de partij. Gezelligheid troef in de Stationsstraat. Afgelopen week ontstond er heisa rond een beslissing van het Liedekerkse gemeentebestuur. Het college besliste om geluidsmetingen uit te voeren, na tal van klachten tijdens de vorige editie. Ook mochten cafés vanaf 22 uur geen muziek buiten meer spelen. Op het eerste zicht leken de cafébazen zich te aan de vooropgestelde maatregelen te hoduen. Concrete cijfers - over geluidsovertredingen of mogelijke vechtpartijen - zijn morgen pas beschikbaar.