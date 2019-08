Bouw van Treenity in Rozenlaan start in september Tom Vierendeels

20 augustus 2019

17u42 3 Liedekerke De bouw van het omstreden bouwproject Treenity in de Rozenlaan zal in september starten. Dat laat projectontwikkelaar ION weten. De drie bouwblokken zouden eind 2021 afgewerkt moeten zijn. Intussen zijn al meer dan dertig appartement verkocht.

Nadat dit voorjaar het gebied bouwklaar gemaakt werd kunnen de echte bouwwerken volgende maand starten. “De voorbereidende werken gebeurden inderdaad voor de zomer”, zegt projectmanager Boris Parmentier van ION. “Zo gebeurde er een kleinschalig archeologisch onderzoek, werden bomen gerooid enzovoort. De aannemer is intussen al aangesteld en hij is achter de schermen volop bezig met de voorbereidingen. Volgende maand kunnen de werken van de eerste fase starten.”

Het volledige project zou eind 2021 volledig afgewerkt moeten zijn. Boris Parmentier

Het project wordt in drie fases afgewerkt. “Er wordt nu begonnen met de bouw van een blok met zestien appartementen”, luidt het. “Deze zou eind 2020 volledig klaar moeten zijn. Eens de ruwbouw afgewerkt is kan de tweede fase starten. Hetzelfde herhaalt zich voor de derde fase. Op deze manier moet fase twee tegen de zomer van 2021 afgewerkt zijn en de laatste fase een half jaar later. Bij een bouw weet je natuurlijk nooit wat er nog gaat gebeuren, maar deze timing lijkt ons desondanks zeker haalbaar.”

Helft verkocht

De appartement worden op plan verkocht. Zo zijn alle appartement van het eerste blok al toegewezen. Voor het tweede blok is al iets meer dan de helft verkocht. In totaal bouwen projectontwikkelaars ION en RPD zestig moderne BEN-appartementen, verspreid dus over drie blokken en over twee bouwlagen. In totaal komen er 93 ondergrondse autostaanplaatsen. Het gaat alles samen om een investering van twintig miljoen euro.

Ro-Re-Mi

Het project valt omstreden te noemen. Vanaf de plannen in de doodlopende straten Rozenlaan, Resedalaan en Mimosalaan doorsijpelden verenigden verschillende inwoners zich in actiecomité Ro-Re-Mi. Volgens het comité wordt er amper rekening gehouden met de gevolgen voor de mobiliteit in de wijk. Verder zou volgens hen ook de leefkwaliteit naar beneden gaan. De gemeente Liedekerke gaf in september 2017 geen goedkeuring van het project, maar de provincie Vlaams-Brabant verleende uiteindelijk eind dat jaar wel een bouwvergunning. Ro-Re-Mi liet uiteindelijk halfweg vorig jaar weten niet meer verder te procederen omdat het hen aan financiële slagkracht ontbrak om gerechtelijke procedures op te starten waarvan de ze de uitkomst niet zouden weten.