Bombardonfeesten vieren tiende editie met een groot feest Michiel Elinckx

28 juni 2019

Op zaterdag 29 juni vinden de Bombardonfeesten voor de tiende keer plaats.

Een verwarmde tent in de Bombardonstraat vormt het middelpunt van de feesten. Vanaf 15 uur starten de activiteiten, onder meer met kinderanimatie en een hindernissenparcours. Nadien is er een barbecue en met een volle maag wordt het slotfeest op gang getrapt door dj Bart Reeves. Inkom is gratis.