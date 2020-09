Bijna vijftig kleutertjes starten in kleuterschool DolFijn: “Zoveel mogelijk buitenactiviteiten dit schooljaar” Tom Vierendeels

01 september 2020

Liedekerke In de gemeentelijke kleuterschool DolFijn startten deze ochtend 48 kleutertjes aan het nieuwe schooljaar. Voor sommigen was het sinds maart de eerste keer dat ze terug naar school mochten. "Een welkomstmoment zoals andere jaren voor de ouders konden we nu jammer genoeg niet organiseren", zegt directrice Izabel Van der Borght.

“Acht nieuwe kleutertjes in het instapklasje en 48 leerlingen in totaal mogen we vandaag opnieuw ontvangen”, glundert directrice Izabel Van der Borght. “Maar de eerste schooldag loopt iets anders dan andere jaren. Normaal gezien is het fijn om alle ouders op de speelplaats te ontvangen voor een leuke babbel en krijgen ze een kopje koffie aangeboden, maar nu gaat dit dus niet. Alleen de ouders van de kindjes uit het instapklasje laten we toe op de speelplaats.” Ook alle leerkrachten konden vandaag aan de slag gaan.

Het schooljaar zal er in ‘t schooltje in Impegem ook iets anders uitzien. “Zo lang we onder code geel vallen zijn de maatregelen gemakkelijk op te volgen”, zegt de directrice. “De leerlingen laten we sowieso dagelijks acht keer hun handen wassen. Als de leerkrachten contact hebben met elkaar of met ouders dan moeten ze een mondmaskertje dragen. We hebben ook twee uitgangen voorzien zodat niet alle ouders bij elkaar hoeven te staan. We merkten in juni en ook nu wel op dat de ouders de regels zeer goed opvolgen. Als de kleurcode stijgt dan wijzigen er ook wel enkele zaken. Grootste verschil is dan dat we de klasbubbels nog meer van elkaar gescheiden gaan houden.”

Tuintjes

De raad om buiten les te geven wordt ook opgevolgd. “Er komen zoveel mogelijk buitenactiviteiten”, knikt juf Izabel. “Om daaraan tegemoet te komen zijn er ook vier tuintjes aangelegd waarin de kinderen groentjes en bloemen kunnen planten. Aan de straatzijde komt een poort zodat we de ruimte tussen de tuintjes en de speelplaats ook ten volle kunnen benutten. We wilden dit al een tijd geleden uitwerken, maar nu door de huidige situatie kwam dit project in een stroomversnelling.”