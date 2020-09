Bibliotheek ontvangt 2.360 euro voor project ‘Boekenstoet’ Tom Vierendeels

24 september 2020

13u30 1 Liedekerke De bibliotheek van Liedekerke ontvangt 2.360 euro van de provincie voor het taalstimulerende project ‘Boekenstoet’. Ook voor een gelijkaardig project in Zemst is geld vrijgemaakt. Voetbalclub KV Zuun uit Sint-Pieters-Leeuw ontvangt ook een subsidie.

De bibliotheek, het OCMW en de dienst Samen leven van Liedekerke organiseren van oktober tot en met mei voor de tweede maal het project ‘Boekenstoet’, het voorleesproject waarbij vrijwilligers bij anderstalige en/of taalzwakke kinderen aan huis voorlezen. De vrijwilligers gaan bij een 20-tal gezinnen in Liedekerke 10 keer voorlezen. Daarnaast wordt er ook een bezoek aan de bib en een culturele activiteit gepland en wordt het project afgesloten met een eindfeest.

Sociaal karakter

“Anders- en meertaligheid is voor steeds meer inwoners van Vlaams-Brabant een realiteit”, zegt Bart Nevens (N-VA), gedeputeerde voor het Vlaams karakter. “In Vlaanderen is kennis van het Nederlands voor anderstaligen van essentieel belang voor een goede integratie in de lokale gemeenschap. Bovendien zorgt kennis van het Nederlands voor meer kansen op de arbeidsmarkt. Onze subsidie heeft een uitgesproken sociaal karakter, want voor onze samenleving is het belangrijk dat we met elkaar kunnen communiceren. Met deze subsidies ondersteunen we organisaties die anderstaligen helpen bij hun leerproces van het Nederlands als vreemde taal. Gemeenten, scholen, vzw’s en feitelijke organisaties kunnen voor hun taalstimulerend project een subsidie aanvragen van maximum 15.000 euro”

Het grootste deel van het voorziene geld gaat naar KV Zuun dat 15.000 euro ontvangt. De gemeente Zemst ontvangt 2.280 euro voor het project ‘Boekenstoet’ dat ook in die gemeente loopt.