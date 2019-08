Bestuurster gewond na botsing tegen verlichtingspaal Tom Vierendeels

22 augustus 2019

De bestuurster van een Renault is donderdagnamiddag gewond geraakt bij een ongeval op de Pamelsestraat in Liedekerke. De wagen kwam tegen een verlichtingspaal terecht en die bleef gevaarlijk boven de twee rijstroken hangen.

Het ongeval gebeurde rond 15.15 uur. De vrouw reed vermoedelijk in de richting van Roosdaal toen ze om een nog onbekende reden van de weg ging. Ze botste met haar wagen tegen tegen een betonnen verplichtingspaal die vervolgens afknakte. Het gevaarte bleef boven de twee rijstroken hangen waardoor de weg in beide richtingen werd afgesloten. Een ziekenwagen kwam ter plaatse en bracht het slachtoffer volgens omstaanders over naar het ziekenhuis. Er zou geen sprake van levensgevaar zijn. Nutsmaatschappij Fluvius kwam ter plaatse om de getroffen paal en elektriciteitsleidingen te vervangen en herstellen. De weg blijft waarschijnlijk tot na 19 uur afgesloten voor voertuigen.