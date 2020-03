Bestuur wil subsidies geven aan wie een AED-toestel aankoopt Tom Vierendeels

25 maart 2020

15u23 0 Liedekerke Het gemeentebestuur wil bedrijven en verenigingen die een AED-toestel aankopen tegemoetkomen met een subsidie van 250 euro. Als het toestel 24 op 24 uur publiek beschikbaar is zou er zelfs een subsidie van 500 euro geschonken worden.

Op de gemeenteraad van maart die afgelast is ten gevolge van de coronacrisis had het bestuur de goedkeuring willen vragen voor een nieuw subsidiereglement. “Het idee komt er na een vraag van basisschool De Bij”, zegt burgemeester Steven Van Linthout (CD&V). “Hoe meer AED-toestellen er hangen hoe beter. Daarom willen we tussenkomen met een gemeentelijke subsidie.” AED staat overigens voor automatische externe defibrillator. “Als het toestel 24/24 bereikbaar is voor het publiek willen we 500 euro toekennen”, gaat het verder. “Als dat niet het geval is zou de subsidie de helft bedragen.” Particulieren zouden geen aanspraak kunnen maken op de subsidie. Het gaat vooral op instellingen, verenigingen, winkels en bedrijven. Nieuwprijs van een AED-toestel bedraagt zo’n 3.000 euro. Het is dus voorlopig wachten op een nieuwe gemeenteraad.