Benefietweekend levert 76.540 euro op voor nieuwe prothese voor Tara Michiel Elinckx

11 juni 2019

10u44 10 Liedekerke De benefietweekend en paaseierenverkoop voor vzw Hart voor Tara heeft 76.450 euro in het laatje gebracht. Het geld gaat naar Tara De Bolle, een 33-jarige moeder die eind vorig jaar haar beide onderarmen en -benen verloor na een vleesetende bacterie.

Het verhaal van Tara laat niemand onberoerd. Toen midden februari bekend raakte wat er met haar was gebeurd, veroorzaakte dit een heuse solidariteitsgolf in Liedekerke en de rest van Vlaanderen. “Wanneer Tara ontwaakte uit haar coma, hadden andere familieleden en ik een gesprek met de revalidatiearts over hoe het met haar verder moest. De revalidatiearts had het over een kostenplaatje van waarschijnlijk minstens 100 000 euro voor énkel de prothesen,” vertelt Birger, de echtgenoot van Tara. En dat kostenplaatje loopt nog op, want naast prothesen moet ook Tara’s huis en auto aangepast worden en heeft ze medische zorg en hulpmiddelen nodig wanneer ze definitief naar huis komt.

Kosten voor verbouwingen

“Haar revalidatiearts vertelde ons dat er geen tussenkomst mogelijk was voor de prothesen die Tara zou nodig hebben,” gaat Birger verder. “Daarom hebben wij verschillende acties opgezet, om Tara tóch een waardig leven te kunnen bieden. Spijtig dat je zulke acties zelf moet opzetten, ondanks het goede sociale zekerheidssysteem hier in België. Er is een tussenkomst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) voor de verbouwingen, maar die dekt niet alle kosten. Gelukkig konden we rekenen op de sympathie van heel wat mensen in Liedekerke en omstreken en daar zijn we ontzettend dankbaar voor.”

Aankoop prothesen

Familie, vrienden en sympathisanten organiseerden een paaseitjes- en rijstballetjesverkoop, die maar liefst 46.450 euro opbracht. Eind april werd een benefietweekend georganiseerd met een quiz, muziekavond en kindernamiddag, die samen 30.000 euro in het laatje bracht. “We willen graag iedereen bedanken die op een of andere manier zijn steentje heeft bijgedragen voor Tara. De steun die wij de afgelopen periode al hebben gekregen, is immens en hartverwarmend. Dankzij de steun kunnen wij Tara haar eerste set prothesen aankopen. Dat is gewoon ongelooflijk. Zij zal weer stappen kunnen zetten en dingen vastnemen, en dat mede dankzij jullie hulp. Tara en ikzelf kunnen niet beschrijven hoe dankbaar we iedereen zijn. Verder willen we ook onze sponsors, artiesten en vrijwilligers hartelijk bedanken die onze acties hebben mogelijk gemaakt en zich belangeloos hebben ingezet. Ook zonder hen hadden we nooit zo’n mooi bedrag kunnen inzamelen”, aldus Birger.

Tweede quiz

En dan rest er nog een vraag: komen er in de toekomst nog evenementen om Tara te steunen? “We hebben heel wat positieve feedback gekregen op het benefietweekend en in het bijzonder op onze quiz die werd georganiseerd door quizploeg Buitenland uit Liedekerke. De deelnemers vonden het een goede quiz met veel ambiance. Daarom zullen we volgend jaar, rond dezelfde periode als het benefietweekend een tweede editie organiseren. Meer info zal volgen via de Facebookpagina Hart voor Tara en www.hartvoortara.be.