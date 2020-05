Begeleiders gezocht voor Nederlands taalkamp tijdens de zomervakantie Tom Vierendeels

18u37 1 Liedekerke De gemeente Liedekerke is op zoek naar begeleiders voor een Nederlands taalkamp tijdens de zomervakantie. Deelnemers zijn lagere schoolkinderen die thuis weinig of geen Nederlands spreken. Aanmelden kan nog tot 20 mei.

Het taalkamp, de zogenaamde zomerschool, wordt georganiseerd voor kinderen die na de zomervakantie naar een leerjaar van de lagere school gaan. En dan vooral voor zij die thuis geen of weinig Nederlands spreken. “Samen oefenen we de Nederlandse taal op een speelse manier via oefenblaadjes, spelletjes, liedjes, leesmomenten en andere creatieve werkvormen”, klinkt het. De zomerschool gaat door van 27 juli tot en met 7 augustus in GC Warande. De gemeente zoekt nu “enthousiaste begeleiders die de kinderen op een aangename en pedagogische wijze een goede kennis van het Nederlands willen bijbrengen”. In ruil wordt een vergoeding via studentenjob of via occasioneel sociocultureel werk voorzien.

Inschrijven als begeleider kan nog tot 20 mei via het online inschrijfformulier op https://www.liedekerke.be/webform/begeleider-zomerschool-2020-sollicitatieformulier