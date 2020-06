Basisschool De Bij krijgt subsidie voor aankoop 3D-printer Tom Vierendeels

19 juni 2020

11u31 0 Liedekerke GO! Basisschool De Bij ontvangt een subsidie van meer dan 1.000 euro voor de aankoop van een 3D-printer. De provincie investeert in dit en nog zeven andere projecten van onderwijsinstellingen.

In totaal investeert Vlaams-Brabant 18.318,5 euro in acht innovatieve projecten in de provincie. Ook de Liedekerkse school De Bij ontvangt dus een subsidie: eentje van 1.020 euro voor de aankoop van een 3D-printer. “De leerlingen worden aan het werk gezet om een creatieve 2D-schets te maken”, verklaart Bart Nevens (N-VA), gedeputeerde voor Onderwijs. “Nadien kan dit omgezet worden naar een 3D-model met de printer die met subsidies wordt aangekocht. Onze provincie is een creatieve en dynamische regio en vernieuwing aanmoedigen doen we best in het onderwijs. Daarom investeren we als onderwijsinstellingen uitdagingen aangaan. We moedigen vooral projecten aan die streven naar duurzaamheid.”