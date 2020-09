AWV voert wekenlang ingrijpende werken uit op Affligemsestraat Tom Vierendeels

17 september 2020

19u43 0 Liedekerke Het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) plant tussen eind september en halfweg oktober ingrijpende werken in de Affligemsestraat. Hierdoor worden omleidingen en éénrichtingsverkeer ingevoerd in de omgeving.

Een aannemer zal in opdracht van het AWV op 21 september starten met het herstellen van verschillende betonplaten op de gewestweg. De werken gebeuren in verschillende fases, verspreid over verschillende locaties op de drukke verbindingsweg. Bij de fase ter hoogte van het kruispunt met de Kleemputtenstraat zal het onmogelijk zijn om vanaf de Affligemsestraat de Kleemputtenstraat in te rijden waardoor een omleiding wordt voorzien.

Bij de fase in de omgeving van het kruispunt met de Muilenstraat zal er éénrichtingsverkeer op de Affligemsestraat worden ingevoerd richting het station. Wie richting Roosdaal moet zal moeten omrijden via de Muilenstraat, Stationsstraat en het centrum van Liedekerke.

Eens gestart aan het kruispunt met de Fabriekstraat zullen er verkeerslichten geplaatst worden. Het einde van de werken is voorzien op 16 oktober.