August van Asbroeck is 100 jaar geworden en dat werd digitaal gevierd Amber Gys

10 september 2020

17u17 0 Liedekerke Op woensdag 9 september werd August van Asbroeck 100 jaar. August woont op de dienst Herfstvreugde in het WZC Sint-Rafaël. Door de coronamaatregelen konden er geen felicitaties ter plaatse gebeuren, waardoor deze online plaatsvonden, maar het was daarom niet minder leuk.

August werd geboren op 9 september 1920 en heeft één dochter (Lisette), een kleinzoon (Kevin) en een achterkleinkind (Edward), die nog maar een half jaar oud is. August is geboren en getogen in Liedekerke en heeft heel zijn leven hard gewerkt in de textielsector. “August is een hele lieve man die graag op zijn kamer blijft en zijn krant leest, maar zijn dag is eigenlijk pas compleet als hij zijn Palm gedronken heeft”, klinkt het bij WZC Sint-Rafaël in Liedekerke. “Misschien is dit wel zijn geheim om 100 jaar te worden.” Zijn verjaardagsviering kon door de huidige maatregelen niet zoals gewoonlijk doorgaan. Daarom werd August verrast door Steven Van Linthout (CD&V Plus) en schepen Rita Triest (CD&V Plus) voor een digitaal feest. Hij kreeg online heel wat lof én, niet te vergeten, enkele flesjes Palm als cadeau die werden aangeboden door de brouwerij. Ook werd zijn officiële geboorteakte voor hem ingekaderd.