Arabische tekst op gemeentelijke Facebookpagina veroorzaakt rel: gemeente stuurt politie op boze inwoner af Tom Vierendeels Wim De Smet

24 april 2020

17u54 28 Liedekerke Een Arabische tekst waarin moslims wordt gevraagd om de coronamaatregelen op te volgen, heeft flink wat heisa veroorzaakt in Liedekerke. Heel wat inwoners pikten het gebruik van het Arabisch niet en postten hun ongenoegen op sociale media. De gemeente stuurde daarop meteen een wijkagent om één boze inwoner de levieten te lezen. De Vlaamse Volksbeweging dient klacht in tegen de gemeente.

De gemeente Liedekerke plaatste donderdag een bericht op Facebook “omdat de gezondheidscontext op dit moment een aanpassing vereist in de levenswijze tijdens deze belangrijke maanden van de moslimkalender”. De maatregelen werden in de vorm van afbeeldingen in het Nederlands, Frans, Engels en Arabisch bij het bericht toegevoegd. De afbeeldingen blijken afkomstig van de moslimexecutieve die de maatregelen zelf ook in het Duits, Turks en Russisch publiceerde. Onder het bericht ontstond een hevige discussie waarop de gemeente vrijdag reageerde. “Het meertalige bericht gebeurde volledig correct”, luidt het. “In tegenstelling tot de commentaren die beweerden dat de taalwet geschonden werd, waarin vastgelegd is dat het Nederlandse taalgebied ééntalig is en de bestuurstaal het Nederlands is, kreeg onze gemeente van zowel de provincie, het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) als van het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) de aanbeveling meertalige informatie te verspreiden. We betreuren de ongepaste reacties van gisteren en hopen dat er geen herhaling komt. Ongepaste reacties zullen verwijderd worden.”

Politie

Eén inwoner bakte het volgens de gemeente iets té bont. Hij antwoordde een Franstalige man in het sappig Liedekerks dat hij moest zwijgen en kan vertrekken als het hem hier niet aanstaat. “Ik wil u nog helpen door u een schop te geven. En best niet te frank antwoorden, want de tijd van praten is voorbij.” Hij kreeg prompt de politie op zijn dak. “Het gemeentebestuur had de wijkagent op me afgestuurd om te zeggen dat ik niet zo heftig mag reageren”, vertelt de man. “Er is geen proces-verbaal opgesteld dus ik denk dat er geen gevolgen zijn.”



Klacht

De Vlaamse Volksbeweging diende vandaag klacht in bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. “We bevinden ons in Vlaanderen en het is de bedoeling de taal van het grondgebied te respecteren”, zegt woordvoerder Bob Wellens. “Informatie in het Arabisch naar buiten brengen is er toch even over. Er zijn bovendien nog anderstaligen, waaronder moslims die het Arabisch niet machtig zijn, dus moet je al in 122 verschillende talen gaan communiceren. Zo gaan mensen de moeite niet meer doen om zich te integreren. Iedereen is hier van mij welkom en thuis mag ieder zijn cultuur en taal toepassen, maar iemand die zich hier komt vestigen moet het respect hebben de taal van het grondgebied te spreken. Het schoolniveau is al sterk gedaald door de toevloed aan anderstaligen waardoor de betere leerlingen niet vooruit geraken.”

Intimidatie

Ook Vlaams Belang Liedekerke dient wellicht klacht in. “We gaan dat nog verder bekijken, maar dat is toch het plan”, zegt bestuurslid Eric Van Londersele. “Liedekerke heeft het al moeilijk met verfransing en het handhaven van het Nederlands. Ik kan begrijpen dat iedereen geïnformeerd moet worden en dat kan in het Nederlands, Frans, Duits en eventueel Engels als internationale taal. Maar Arabisch, dat is een brug te ver. Dat ze de politie op een inwoner afsturen is pure intimidatie. Ik vraag mij af of dit wel tot het takenpakket van de politie behoort.”



