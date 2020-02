Anderstaligen leren makkelijker Nederlands dankzij taaltassen in bibliotheek Tom Vierendeels

10 februari 2020

14u15 1 Liedekerke De bibliotheek van Liedekerke heeft van de provincie Taaltassen ontvangen om lessen Nederlands voor anderstaligen te vergemakkelijken. In deze Taaltassen zit educatief materiaal, zoals spelen en boeken. Leerkrachten kunnen ze ontlenen om hiermee aan de slag te gaan tijdens hun lessen Nederlands voor anderstaligen.

In totaal zijn er 75 van die tassen uitgedeeld aan de bibliotheken van Liedekerke, Wemmel, Machelen, Hoeilaart en Landen. Leerkrachten uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs kunnen binnenkort in deze bibliotheken terecht om de Taaltassen te ontlenen. Later volgen nog Sint-Pieters-Leeuw, Affligem en Ternat.

“In de groenkleurige draagtassen zitten drie taalspelen en een vijftal boeken over thema’s zoals dieren, natuur, gevoelens, vrije tijd, wereld, identiteit en alfabetisering”, zegt Bart Nevens (N-VA), gedeputeerde voor Vlaams karakter. “Bij elke tas hoort steeds een infofiche met extra tips voor online en gratis materialen die bij het thema passen.”