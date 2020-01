Alleen nog online aanschuiven bij frituur Likertbos: “Maar naast leveren kan afhalen nog altijd” Tom Vierendeels

09 januari 2020

13u30 7 Liedekerke Frituur Likertbos is voortaan uitsluitend een ‘onlinefrituur’ waardoor aanschuiven voor frietjes en een vleesje enkel nog digitaal kan. Het eten wordt vervolgens aan huis geleverd of kan afgehaald worden in de zaak. “De charme valt misschien een beetje weg, maar toch blijft het contact met klanten aanwezig. We worden zeker geen fabriek.”

Frederik Huygh (29) opende drie jaar geleden met zijn vriendin Julie Van Den Bremt (28) de frituur Likertbos langs de Ed. Schelfhoutstraat in Liedekerke. “En twee jaar geleden voerden we het online bestellen in”, legt Frederik uit. “Toen konden bestellingen alleen afgehaald worden, maar we zagen dat aandeel enorm groeien en uiteindelijk zelfs groter worden dan het aandeel klanten dat echt in de frituur kwam bestellen. Het korter maken van de wachtrij in de frituur zelf lukte dus niet. Op een gegeven moment werd het zelfs zo druk dat de wachtrijen binnen veel langer werden. Dit ondanks genummerde wachtrijen, zowel online als in de frituur.”

Boze klanten

“We kregen heel wat ontevreden gezichten te zien”, knikt Julie. “Op de duur durfde ik zelfs geen oogcontact meer te maken met de klanten. We schakelden in juni vorig jaar nog een stapje hoger naar leveringen aan huis en het effect werd nog groter. We gingen naar 65 procent tot zelfs 80 procent op drukke dagen van de bestellingen die online gebeurden. Soms kwamen mensen binnen en stond er niemand of amper volk, maar moesten we wel zeggen dat het nog uur zou duren voor de frietjes klaar waren. We kregen ontevreden klanten en het was dus niet meer plezant werken voor ons.”

Prijs

Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag en de verschuivingen namen Frederik en Julie een ingrijpende beslissing. “Sinds enkele dagen zijn we uitsluitend een ‘onlinefrituur’”, klinkt het. “Bestellen gebeurt online en de frietjes kunnen vervolgens worden geleverd aan huis of worden afgehaald. De prijzen liggen in de lijn van andere frituren in de regio, maar we zijn wel iets gestegen om het leveren gratis te kunnen houden. Wie zijn of haar bestelling komt afhalen wordt wel beloond met een korting van vijf procent. Het wachten op de frietjes is in principe voor de klanten niet langer of korter. Wel kan je buiten de openingsuren al een bestelling plaatsen voor een gekozen uur. Tijdens de openingsuren werken we met blokken van een kwartier en een beperkt aantal bestellingen per blok. In de frituur staan we met twee tot vijf personen en dagelijks zijn twee tot drie chauffeurs op de baan.”

Ik denk dat er op termijn twee soorten frituren gaan komen. Een soort met tafels en stoelen waar je iets kan gaan eten en dan anderzijds de frituren die leveren of waar je enkel kan afhalen Frederik Huygh

En de smaak? “Uiteindelijk zijn de frieten niet langer onderweg dan wanneer je ze zelf komt halen”, weet Frederik. “Maar we hebben wel speciale geperforeerde warmteboxen waardoor de frietjes krokant blijven. We leveren ook niet verder dan tien minuten van onze frituur. Chauffeurs moeten bovendien op de frietjes wachten, niet omgekeerd.”

Evolutie

Het koppel ziet dit als de toekomst. “Je ziet het al bij bijvoorbeeld pizzeria’s, maar frituren bleven wat achter”, luidt het. “Het groeit en vaak zie je dat frituren opsplitsen, maar dan moesten wij te grote investeringen doen. Ik denk dat er op termijn twee soorten frituren gaan komen. Een soort met tafels en stoelen waar je iets kan gaan eten en dan anderzijds de frituren die leveren of waar je enkel kan afhalen.”