Algemeen directeur Marc Mertens krijgt unieke Liedekerkse zwembroek cadeau van de redders Tom Vierendeels

03 februari 2020

14u15 3 Liedekerke Algemeen directeur Marc Mertens heeft van de redders een origineel cadeau gekregen: een zwembad met het logo van Liedekerke op het achterwerk. “Ik ging enkel mee onder water het lintje doorknippen als ze mij een zwembroek van Liedekerke konden geven”, lacht Mertens. “En het is hun gelukt.”

Bij de officiële opening van zwembad Heuvelkouter verscheen algemeen directeur Marc Mertens met een unieke zwembroek. “Ik had tegen Bettina gezegd dat ik enkel met een zwembroek van Liedekerke mee het water in zou gaan om het lintje door te knippen”, zegt hij. “Nooit gedacht dat ze dat zouden doen, maar ineens kreeg ik de zwembroek gepresenteerd.” De redders legden overigens niet zomaar bij elkaar. “Enerzijds wordt hij dit jaar 65 en anderzijds werkt hij 35 jaar voor de gemeente”, verduidelijkt Bettina. “Voor deze twee gelegenheden vonden we het geschikt om samen te leggen voor een cadeau.”

“En de broek ga ik zeker en vast nog dragen”, besluit Mertens. “Helaas kom ik veel te weinig zwemmen, maar als ik hier toch nog geraak, zal ik ze zeker en vast dragen.” Mertens is deze maand zijn laatste jaar bij de gemeente gestart en gaat volgend jaar met pensioen.