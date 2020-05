Alcohol drinken in Warandepark levert gezelschap boete op Bart Kerckhoven

31 mei 2020

Drie personen die in het Warandepark in Liedekerke samen wat aan het drinken waren hebben daarvoor van de politie een boete gekregen omdat ze zo het samenscholingsverbod overtraden. Eén van hen bleek ook nog eens cannabis op zak te hebben en daarvoor werd ook proces-verbaal opgesteld. De drie werden betrapt nadat een getuige voorbije donderdagavond de politie verwittigde omstreeks 20.30 uur omdat er in het park alcohol gedronken werd. Vier patrouilles van de zone Tarl (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) rukten meteen uit om het gezelschap te controleren. De cannabis werd in beslag genomen en de alcoholische dranken vernietigd. De politie roept naar aanleiding van de feiten op om zeker het noodnummer te bellen wanneer iemand verdachte personen ziet. “Deze tussenkomst toont het belang aan van onmiddellijk het 101 noodoproepnummer te bellen wanneer verdachte personen of handelingen worden waargenomen. Zo kan de politie spoedig ter plaatse gaan, de nodige vaststellingen doen en eventuele verdachten arresteren. In het bijzonder de kentekenplaten zijn nuttige info voor verder politioneel onderzoek”, klinkt het in een persbericht.