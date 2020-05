Agenten zien drugsdeal aan kerk Okegem: huiszoekingen bij de betrapte mannen leveren drugs en cash geld op Tom Vierendeels

25 mei 2020

10u39 21 Liedekerke Agenten van de politiezone TARL betrapten in Okegem twee personen op heterdaad tijdens een drugsdeal. Er volgenden twee huiszoekingen in Ninove en Liedekerke. Een van de twee personen verscheen voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden.

De agenten van de lokale recherche van de zone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) kregen dinsdag om 18.30 uur in Liedekerke een verdachte auto in het vizier. De wagen werd gevolgd, en toen de bestuurder halt hield aan de kerk van Okegem waren de agenten getuigen van een drugsdeal.

Toen de klant en de koper doorhadden dat ze betrapt waren, probeerde één van de twee nog te vluchten. De man botste hierbij tegen een geparkeerde auto. Het duo, een man uit Liedekerke en een man uit Ninove, werd gearresteerd voor de verkoop van verdovende middelen. De agenten van de zone TARL voerden vervolgens een huiszoeking uit in Liedekerke terwijl hun collega’s dat deden in Ninove. In totaal werden 200 gram cannabis en iets meer dan 1.000 euro in beslag genomen. Waar de drugs en het geld werden aangetroffen wordt niet meegegeven.

De verdachte uit Liedekerke werd vervolgens voor de onderzoeksrechter geleid en werd aangehouden. Of de Raadkamer die aanhouding intussen bevestigde is niet duidelijk.