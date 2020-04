Agenten TARL stellen opnieuw veertigtal coronapv’s op in de vier gemeenten Tom Vierendeels

30 april 2020

12u51 0 Liedekerke De politiezone TARL heeft op een week tijd opnieuw een veertigtal personen geverbaliseerd voor corona-inbreuken. De inbreuken zijn divers: van een verkeersongeval tijdens een niet-essentiële verplaatsing tot druggebruik op openbare plaatsen en gezinnen die samen afgesproken hadden. We lijsten ze hieronder per gemeente op.

TERNAT. Dertien personen geverbaliseerd: van ongeval tot tweedehandsverkoop

Maandag werd ergens in Ternat een auto gecontroleerd met drie inzittenden aan boord. Waar dat gebeurde geeft de politie niet mee. Het trio woont niet op hetzelfde adres en kreeg processen-verbaal voor samenscholing. Dinsdagavond botste een bestuurder op de Assesteenweg tegen een geparkeerde auto . Hij was bij vrienden gaan drinken en was op weg naar huis toen het ongeval gebeurde. Hij kreeg processen-verbaal voor een niet-essentiële verplaatsing en voor alcohol in het verkeer.

Op donderdag werd der bestuurder van een motorfiets geverbaliseerd voor een niet-essentiële verplaatsing in de Statiestraat. Daags nadien werd in de Iepenlaan een geparkeerde auto met drie inzittenden gecontroleerd. Het trio gaf aan daar afgesproken te hebben om samen te chillen, maar dat leverde hen processen-verbaal op voor niet-essentiële verplaatsingen en inbreuken op het samenscholingsverbod.

Tijdens het weekend werden op zaterdag drie personen geverbaliseerd voor niet-essentiële verplaatsingen en inbreuken op het samenscholingsverbod. De personen bleken elk op een verschillende adres ingeschreven te zijn. De politie geeft niet mee of de drie zich te voet, met de fiets of in een auto verplaatsten. Tot slot werden zondag ergens in Ternat twee personen betrapt die via een tweedehandssite hadden afgesproken om te onderhandelen over de verkoop van een bestekkoffer . Ze kregen elk een proces-verbaal voor een niet-essentiële verplaatsing. Of de verkoop nog doorging is niet duidelijk.

AFFLIGEM. Coronapv’s voor bestuurder onder invloed en gezinnen die samenkwamen

Op woensdag onderschepte de politie een auto aan de oprit van de E40 in Affligem. Of dat richting Brussel of Gent was wordt niet meegegeven. De chauffeur kon geen geldige reden geven voor zijn verplaatsing en volgens de agenten was de man op basis van zijn gedrag duidelijk onder invloed . Hij legde een positieve ademtest af. De man kreeg processen-verbaal voor een niet-essentiële verplaatsing en voor alcohol in het verkeer. Zijn rijbewijs werd ook voor vijftien dagen ingetrokken.

Op zaterdag werd door de politie een auto aan de kant gezet aan het kruispunt van de N208 en de Bellestraat. Het duo zei op de terugweg van Erembodegem te zijn, maar kon geen verklaring geven waarom ze niet de kortste weg naar huis namen. Waar die ‘thuis’ is geeft de politie niet mee. Ze kregen elk een pv voor een niet-essentiële verplaatsing. Tot slot werden in de Moortelstraat twee gezinnen betrapt die hadden afgesproken met hun kinderen. Er werden verschillende pv’s opgesteld voor niet-essentiële verplaatsingen en inbreuken op het samenscholingsverbod.

ROOSDAAL. Dertien personen geverbaliseerd: van druggebruikers tot gezinnen die samenkwamen

Donderdagavond werd in de Populierstraat een auto aan de kant gezet om de twee inzittenden te controleren. Het bleken neven te zijn die een hele dag op stap waren geweest. De twee kregen elk een pv voor een niet-essentiële verplaatsing. De chauffeur bleek geen rijbewijs te hebben waarvoor ook een proces-verbaal opgesteld. De eigenaar van de auto kreeg dan weer een proces-verbaal voor het toevertrouwen van een auto aan een persoon zonder rijbewijs.

Tijdens het weekend werd het gros van de pv’s uitgeschreven. Op zaterdag kregen twee mannen die onder voorwaarden vrij waren een pv voor een niet-essentiële verplaatsing. Ze stonden op de bus aan het kruispunt Belle Alliance te wachten , maar konden daar geen zinnige uitleg voor geven. Volgens hun voorwaarden mochten ze elkaar niet zien en daarvoor kregen ze dan ook elk een proces-verbaal voor het schenden van de voorwaarden. Zaterdagavond verwittigde iemand de politie over drie jongeren die aanwezig waren op het voetbalplein van Flora Likert in de Monnikveldstraat. Het trio was met de wagen afgezakt en had enkele bakken bier en een muziekspeler mee. Eén van de aanwezigen had 4,4 gram cannabis bij zich en kreeg een pv voor drugsbezit. Ze kregen ook alle drie processen-verbaal voor niet-essentiële verplaatsingen en samenscholing.

Tot slot werden op zondag nog vier personen van twee gezinnen uit Aalst geverbaliseerd voor niet-essentiële verplaatsingen en inbreuken op het samenscholingsverbod. Het viertal was naar Berchembos gereden om er een werf te bezoeken en nog wat rond te wandelen. Ze werden betrapt toen ze op een picknickbank naast de weg alcohol aan het drinken waren. Op de bunkerweide in de Lange Kamstraat werden dan weer twee personen betrapt die naar gestapt waren om lachgas te gebruiken . Naast 26 lege lachgaspatronen en een bus slagroom werden nog 3,5 gram cannabis en een joint in beslag genomen. Bij de controle gaf één van de twee ok nog eens een valse naam op waarvoor een apart pv werd opgesteld. Ze kregen elk ook een proces-verbaal voor een niet-essentiële verplaatsing en bezit van verdovende middelen.

LIEDEKERKE. Pv’s voor vrienden die samen gingen eten en een feestje stilgelegd

In Liedekerke werden alleen op zaterdag mensen geverbaliseerd, maar dat waren er wel onmiddellijk zes in totaal. In de Stationsstraat werd een auto aan de kant gezet met aan boord twee personen . Ze gaven aan dat ze in de Pamelsestraat iets gaan eten waren bij een vriend. Ze kregen beiden een pv voor een niet-essentiële verplaatsing. Eén van de twee had eerder al een corona-inbreuk gepleegd. In de Opperstraat werd een feestje stilgelegd. Een bewoner had drie vrienden op bezoek om samen iets te drinken en bij te praten. Sommigen onder hen hadden al inbreuken op de coronamaatregelen gepleegd. Er werden processen-verbaal voor niet-essentiële verplaatsingen en inbreuken op het samenscholingsverbod opgesteld.