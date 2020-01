Agenten controleren fietsverlichting (en geven lichtjes aan scholieren) Tom Vierendeels

23 januari 2020

16u39 2 Liedekerke De lokale politiezone TARL heeft fietsers gecontroleerd aan het Gemeenteplein in Liedekerke. In totaal bleken negen fietsers niet in orde te zijn met hun verlichting.

De controle vond maandagochtend plaats, maar de resultaten worden nu pas bekend gemaakt. In totaal werden 67 fietsers gecontroleerd en negen onder hen bleken niet in orde te zijn met de fietsverlichting. Scholieren die niet in orde waren, kregen een licht van de agenten om de weg naar school voort te zetten. De ouders van deze kinderen zullen eerstdaags nog een brief in de bus ontvangen over de controle en waarin gevraagd zal worden om de fiets van hun kind regelmatig te controleren.