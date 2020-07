Achttien maanden cel voor fietsendief Stephanie Romans

22 juli 2020

13u50 0 Liedekerke Een man uit Liedekerke heeft achttien maanden cel gekregen voor fietsendiefstal. De man heeft één diefstal bekend. De rechtbank baseerde zich onder meer op camerabeelden om hem ook voor drie andere fietsendiefstallen te veroordelen.

De dertiger, H.B., werd op 12 april 2020 betrapt aan het station in Liedekerke. De bewakingscamera’s filmden daar hoe hij met een slijpschijf een fietsslot doorsneed en er vervolgens vandoor ging. De politie werd verwittigd en doorzocht de omgeving, en kon al snel de man inrekenen.

Op basis van camerabeelden kon de man gelinkt worden aan drie andere fietsdiefstallen, onder meer in Opwijk. Ook daar werden met een slijpschijf fietssloten doorgesneden. De man was al gekend voor 37 feiten, waarvan 11 diefstallen, en werd al tweemaal eerder veroordeeld voor diefstallen, éénmaal tot 8 maanden cel, en een tweede maal tot 11 maanden cel.

Honderd manieren

De man gaf de diefstal in Liedekerke toe maar vroeg de vrijspaak voor de andere diefstallen. “Op de beelden is te zien hoe de dader van die feiten een andere haarsnit heeft”, zei zijn advocaat. “Dat die dief ook een slijpschijf gebruikt, is geen bewijs. Er zijn nu eenmaal geen honderd manieren om een fietsslot open te krijgen.”

Volgens de rechtbank waren de camerabeelden en dezelfde modus operandi voldoende om de dertiger ook schuldig te bevinden aan die andere feiten, en hem te veroordelen tot een gevangenisstraf van 18 maanden.