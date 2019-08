Achttien dieren in beslag genomen bij man waar ook rattenplaag heerst Tom Vierendeels

19 augustus 2019

16u51 0 Liedekerke De dienst Dierenwelzijn van het Vlaams Departement Omgeving heeft maandag achttien dieren in beslag genomen bij een particulier in Liedekerke. Dat gebeurde omdat de dieren in vuile omstandigheden leefden er is sprake van een rattenplaag. De gemeente zal de situatie verder opvolgen.

“Een inspecteur-dierenarts heeft maandagvoormiddag zeven honden, acht kippen, twee hanen en een kanarievogel in beslag genomen bij een particulier in Liedekerke”, bevestigt Brigitte Borgmans, woordvoerster bij het Departement Omgeving. Waar in Liedekerke dat precies gebeurde wordt niet meegegeven. “Zowel in februari als in mei vond al een controle plaats bij de man. Bij die laatste werden nog vijf jonge honden in beslag genomen wegens zeer vuile huisvesting. Zes andere honden mochten blijven, maar wel op voorwaarde dat de eigenaar een propere huisvesting voorzag en dat er geen extra honden meer bijkwamen.”

Rattenplaag

Daarom werd maandag een nieuwe controle uitgevoerd en daarbij werd vastgesteld dat de man zich niet aan de voorwaarden heeft gehouden. “Hij heeft nog een hond bijgekocht en de honden werden gehouden in de woonkamer waar een doordringende ammoniakgeur hangt”, vervolgt Borgmans. “Wegens het niet volgen van de opgelegde voorwaarden werden de zeven honden in beslag genomen een overgebracht naar het asiel van Ninove. Ook de acht kippen en twee hanen werden in beslag genomen omdat ze in vuile omstandigheden gehuisvest waren. Voor het pluimvee stond de Ark van Pollare in. Daarnaast werd een rattenplaag op een buitenkoertje vastgesteld. Nu alle dieren weg zijn kunnen deze ratten ook bestreden worden. De gemeentelijke diensten zullen de situatie van de man opvolgen.”

Wat er met de in beslag genomen dieren gaat gebeuren zal later beslist worden. De inspecteur-dierenarts heeft een proces-verbaal opgesteld dat overgemaakt zal worden aan het parket Halle-Vilvoorde.