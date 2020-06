Acht nachtwinkels krijgen bezoek van inspectiediensten en politie Tom Vierendeels

26 juni 2020

14u18 0 Liedekerke Acht nachtwinkels en een outletwinkel in Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke hebben bezoek gekregen van verschillende inspectiediensten en de lokale politie. Daarbij werden producten over datum, problemen met etiketteringen, illegale shisha en mogelijke namaak spullen aangetroffen. Eén illegaal werd opgepakt.

Er werden verschillende waarschuwingen opgesteld omdat de etikettering en reclame voor tabakswaren niet conform de regels was. Drie nachtwinkels deden ook vrijwillig afstand van niet-conforme tabaksproducten, zowel voor e-sigaretten als reguliere rookwaren. Bij één nachtwinkel nam de politie meer dan drie kilogram shisha in beslag omdat deze niet voorzien was van een takszegel.

Bij één nachtwinkel werd een grote hoeveelheid aan producten aangetroffen waarvan de houdbaarheidsdatum overschreden was. Het FAVV zal daarom verder onderzoek doen. Deze inspecteurs stelden ook inbreuken vast waarbij de Nederlandse taal op verpakkingen ontbrak. Eén nachtwinkel kreeg ook een proces-verbaal omdat de openingsuren en de wekelijkse verplichte rustdag niet uithingen. Tot slot werd één illegaal aangetroffen en opgepakt. Hij staat ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken. Er werd een proces-verbaal opgesteld voor illegale tewerkstelling.

Ook een outletwinkel in één van de vier gemeenten werd bezocht. De cel Namaak van de FOD Economie nam enkele stukken in beslag om na te gaan of het om echte goederen gaat en doet dus verder onderzoek.

De actie ging vorige week vrijdagavond al door, maar de lokale politie maakte de resultaten nu bekend. De Dienst Vreemdelingenzaken, de RSZ-inspectie, de cel Namaak van de FOD Economie, de Controledienst Tabak en Alcohol van de FOD Volksgezondheid en het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen namen deel aan de controleactie.