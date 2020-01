Aanvraag voor Lidl en 32 appartementen werd ingediend, gemeente bekijkt ontvankelijkheid Tom Vierendeels

14 januari 2020

16u39 4 Liedekerke De ontwikkelaars die appartementen en een Lild-warenhuis langs de Affligemsestraat willen bouwen hebben een omgevingsvergunning aangevraagd. Dat laat het gemeentebestuur van Liedekerke zelf weten.

In september 2019 raakte bekend dat enkele projectontwikkelaars het stuk grond tussen de Affligemsestraat en de Oude Muilenstraat willen ontwikkelen om er appartementen en een warenhuis te bouwen. “We willen de bevolking nu informeren dat een projectontwikkelaar een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een supermarkt en 32 woongelegenheden heeft ingediend”, luidt het in een persbericht.

“Gezien de omvang en de voorbereidende infovergaderingen die vorig jaar plaatsvonden wenst het bestuur hierover in alle openheid te communiceren. De afdeling Omgeving onderzoekt op dit moment de volledigheid en ontvankelijkheid van het ingediende dossier. Indien de aanvraag ontvankelijk is volgt een openbaar onderzoek. Tijdens die periode kan het dossier door iedereen ingekeken worden en kunnen eventueel bezwaren worden ingediend.” Na het openbaar onderzoek moet het college van burgemeester en schepenen beslissen of er een omgevingsvergunning wordt toegekend.