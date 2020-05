Aantal coronapv’s in zone TARL gehalveerd, wel nog variatie aan inbreuken waaronder opnemen van TikTok-video’s Tom Vierendeels

28 mei 2020

14u38 0 Liedekerke De versoepeling van de coronamaatregelen is duidelijk te merken aan het aantal coronapv’s die de politiezone TARL opstelt. Tussen 18 en 24 mei gaat het om 25 processen-verbaal voor het hele grondgebied, een halvering. Toch blijven drie extra ploegen op pad om toe te zien op de naleving van de coronamaatregelen.

Opmerkelijk genoeg werden vorige week alleen in Liedekerke en Ternat coronapv’s opgesteld. In Liedekerke gaat het om feiten van 18, 19 en 24 mei. Op maandag werden vier personen geverbaliseerd omdat ze in de Poortstraat rond middernacht waren samengekomen om een TikTok-video te maken . Voor een van de vier was het al de tweede dat hij of zij zich niet aan de coronamaatregelen hield. Dinsdag ging één persoon zijn boekje te buiten in de Opperstraat, maar veel details geeft de politie niet mee waardoor de situatie onduidelijk is. Er zou één persoon pv’s hebben gekregen voor inbreuken op het samenscholingsverbod en het niet naleven van de social distancing. Dat was overigens niet de eerste keer. Hij werd bovendien bestuurlijk aangehouden wegens weerspannigheid en verstoring van de openbare orde . Tot slot werden op zondag vijf personen betrapt op het sportterrein in de Sportlaan . Ze kregen alle vijf een proces-verbaal voor niet-essentiële verplaatsingen, inbreuken op het samenscholingsverbod en het niet naleven van de social distancing.

In Ternat gaat het in totaal om 16 coronapv’s die wel opgesteld werden bij amper twee controles. Twee personen kregen donderdag een proces-verbaal omdat ze geen mondmasker droegen aan het station van Ternat. Eén van de twee had al corona-inbreuken begaan. Daarnaast werd op zaterdag gecontroleerd op een privébijeenkomst in de Notestraat , maar waarom de personen waren samengekomen en hoeveel personen er waren wordt niet meegegeven. Wel gaat het om meer dan vier personen van verschillende families. Er werden veertien pv’s opgesteld voor inbreuken op het samenscholingsverbod.

Meer over Liedekerke

Notestraat

Opperstraat

Poortstraat

Sportlaan

TARL

Ternat

TikTok